Neymar e Santos lamentam morte de Diogo Jota em acidente de carro

O mundo do futebol amanheceu um pouco mais triste nesta quinta-feira. O atacante Diogo Jota e seu irmão, o também jogador André Silva, morreram durante a madrugada após um acidente de carro em Zamora, na Espanha. Diversos craques do mundo de futebol lamentaram a morte dos atletas, incluindo Neymar.

O camisa 10 do Santos publicou uma imagem de Diogo Jota com o título da Premier League nos stories do Instagram e escreveu a seguinte mensagem de pesar: "Meus sentimentos a toda a família e amigos próximos. Descansem em paz Diogo e André".

O Santos também lastimou as mortes de Diogo Jota e André Silva. O clube postou uma foto dos dois irmãos juntos, quando ambos ainda jogavam pelo Porto.

"O Santos Futebol Clube lamenta profundamente o falecimento do atacante português Diogo Jota e de seu irmão, também futebolista, André Silva, vítimas de um acidente de carro nesta quinta-feira, na cidade espanhola de Zamora. Um dia muito triste para o esporte. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores dos atletas do Liverpool e do Penafiel", escreveu o clube.

(Foto: Reprodução/Instagram @neymarjr)

Além do Santos, outros clubes do Brasil e do mundo também prestaram homenagem aos jogadores. Corinthians, Botafogo, Palmeiras, São Paulo, Barcelona, Liverpool, Real Madrid, Manchester City, Milan e Arsenal foram apenas alguns dos clubes que lamentaram a morte dos atletas.

Diogo Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal. O atleta, que tinha 28 anos de idade, tinha acabado de conquistar a Premier League e a Liga das Nações. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem tinha se casado no último dia 22 de junho.

Por sua vez, André Silva também era jogador. Ele atuava pelo Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.

O acidente fatal aconteceu às 00h30 no horário espanhol. O carro em que estava Diogo Jota e o irmão André saiu da estrada após furar o pneu e, logo em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois jogadores já estavam sem vida.