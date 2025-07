Nadal, LeBron James e autoridades lamentam morte de Diogo Jota

A trágica morte de Diogo Jota, aos 28 anos, abalou a comunidade do esporte em geral e também autoridades portuguesas e britânicas. O atacante do Liverpool e da seleção portuguesa foi vítima de um acidente de carro na Espanha, nesta quinta-feira. André Silva, irmão do atleta e também jogador profissional, estava no veículo e também morreu.

Nas redes sociais, o primeiro-ministro de Portugal, Luís Montenegro, lamentou a perda no esporte nacional: "A notícia da morte de Diogo Jota, um atleta que muito honrou o nome de Portugal, e do seu irmão, é inesperada e trágica. Apresento as minhas mais sinceras condolências à família. É um dia triste para o futebol e para os esportes nacionais e internacionais."

No Reino Unido, onde o português morava desde 2017, o primeiro-ministro Sir Keir Starmer também ofereceu condolências aos amigos e à família. "É uma notícia devastadora. Tenho certeza de que falo por todos ao dizer que nossos primeiros pensamentos estarão com sua família e seus amigos em particular. Há milhões de torcedores do Liverpool, mas também torcedores e não torcedores de futebol que também ficarão chocados com isso. É devastador e é muito importante que tenhamos em mente o quanto esse período será difícil para seus amigos e para sua família."

No mundo dos esportes, LeBron James, astro do Los Angeles Lakers na NBA, também lamentou a partida de Jota e do irmão André. "Minhas orações estão com seus entes queridos neste momento! Que todos sejam guiados e protegidos" escreveu.

O ex-tenista espanhol Rafael Nadal foi outro que manifestou tristeza com a morte do jogador do Liverpool. "Que notícia triste e dolorosa. Todo meu amor, carinho e apoio à sua esposa, filhos, família e amigos durante um momento tão difícil. Descansem em Paz, Diogo Jota e André Silva."

Poucas horas após a notícia da morte de Diogo Jota, torcedores do Liverpool se reuniram do lado de fora de Anfield, estádio do clube, e depositaram flores em homenagem ao atleta no memorial de Hillsborough. O atacante era um dos mais queridos e chegou a ganhar música da torcida.