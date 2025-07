'Na-na-na-na': Mundial faz música dos anos 1990 estourar no Brasil

A abertura, os intervalos e o encerramento das transmissões de cada partida do Mundial de Clubes já criou uma tradição entre os brasileiros com a música escolhida pelos organizadores. O sucesso da canção, composta nos anos 1990, pode ser visto no aumento das buscas e das reproduções no Spotify, uma das principais plataformas de áudio.

O que aconteceu

"Na-na-na-na-na-na-na" é um pequeno trecho da canção "Freed from desire", da cantora italiana Gala Rizzato. Ela foi lançada em 1997, no álbum "Come into my Life".

Durante o Mundial de Clubes, a canção se popularizou entre os brasileiros, com crescimento no número de reproduções no Spotify em junho de 854% em relação ao mesmo período do ano anterior. A informação foi primeiramente dada pelo site ge e confirmada pelo UOL.

A canção alcançou o top-10 da playlist "50 que viralizaram - Brasil", também no Spotify. De acordo com a própria plataforma, a lista é montada a partir das canções que estão gerando maior movimento nos últimos dias, levando em conta fatores como o crescimento no número de reproduções, compartilhamentos e quantas pessoas ouviram a música pela primeira vez.

O início do Mundial marcou a explosão da música no Spotify. A competição teve início no dia 14 de junho e a plataforma aponta que o número de reproduções da música cresceu 422% no Brasil nos 15 dias finais do mês.

Outro dado que mostra como a música ganhou vida própria é o número total de reproduções na plataforma - são mais de 660 milhões, contando todas as versões. "Come into my Life" e "Let a Boy Cry", outros sucessos da artista, têm cerca de 15 e 12 milhões de reproduções no Spotify, respectivamente.

"Freed from desire" ganhou conexão com o esporte primeiro com o Wigan Athletic, time que disputa a terceira divisão do Campeonato Inglês. A canção foi adaptada por torcedores para homenagear o atacante norte-irlandês Will Grigg, em 2016.

Uma série de coincidências levou a música a se tornar popular em eventos esportivos na Europa. No mesmo ano em que foi homenageado no clube, Will Grigg se classificou com a seleção da Irlanda do Norte à Eurocopa - foi a primeira vez que o país disputou o torneio continental. A canção dos torcedores do Wigan foi adotada pelos norte-irlandeses, apesar de o atacante ser reserva.

Nas Eurocopas seguintes, a canção passou a ser lembrada nas arenas e festas de torcedores. A música também ganhou destaque na Copa do Mundo 2022, no Qatar, e nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.