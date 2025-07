Milan anuncia a contratação do volante italiano Samuele Ricci

Nesta quinta-feira, o Milan anunciou a contratação do volante italiano Samuele Ricci, de 23 anos. O atleta assinou contrato válido até 30 de junho de 2030 e chega à equipe rubro-negra após defender o Torino por quatro temporadas.

O Milan desembolsou cerca de 23 milhões de euros (cerca de R$ 146 milhões) pela contratação de Ricci. O jogador vestirá a camisa 4 da equipe.

No início de junho, o Milano antigo titular Tijjani Reijnders ao Manchester City por 55 milhões de euros (cerca de R$ 354 milhões). Com isso, Ricci chega para substituí-lo. A equipe italiana também encaminhou o acerto com, que deixará o Real Madrid ao final da Copa do Mundo de Clubes.

Ricci chega ao Milan com a missão de revitalizar o meio-campo da equipe. Após uma temporada frustrante, encerrada com a oitava colocação no Campeonato Italiano e sem vaga para competições europeias, a diretoria buscou reforços para o setor.

A expectativa é de que o novo técnico do Milan, o italiano Massimiliano Allegri, utilize os dois reforços como titulares, deixando o inglês Loftus-Cheek no banco de reservas.

Quem é Samuele Ricci?

Revelado pelo Empoli-ITA em 2019, Samuele Ricci sempre foi presença constante nas categorias de base da seleção italiana. Entre o sub-17 e o sub-21 da Azzurra, o volante disputou 47 partidas e marcou cinco gols.

Graças ao bom desempenho nas seleções de base e ao início promissor pelo Empoli, o Torino contratou Ricci por empréstimo em janeiro de 2022 e, em julho do mesmo ano, concretizou a compra por 10,8 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões, na época).

No Torino, Ricci assumiu o comando do meio-campo da equipe. Ao longo de quatro temporadas, disputou 113 jogos, marcou quatro gols, deu sete assistências e foi expulso apenas uma vez. Sua regularidade o levou à seleção principal da Itália, pela qual já entrou em campo dez vezes.