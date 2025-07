Meligeni analisa rival de Fonseca e prevê jogo duro e perigoso em Wimbledon

Do UOL, em São Paulo

Jovem promessa do tênis brasileiro, João Fonseca volta à quadra nesta sexta-feira, às 9h40 (de Brasília), para encarar o chileno Nicolás Jarry, pela terceira rodada de Wimbledon.

Meligeni de olho em rival

Em sua primeira participação na chave principal do Grand Slam britânico, Fonseca tem impressionado com um tênis maduro e agressivo. Para o ex-tenista e comentarista da Disney Fernando Meligeni, o brasileiro terá um desafio duro pela frente, mas com boas chances de avançar.

O Nicolás Jarry já foi top 20, teve alguns anos muito bons, jogando um belíssimo tênis, e agora está um pouco mais abaixo, num ano mais complicado. É um jogador alto, forte, que mete muito a mão na bola e quase não segura o braço. Não se move tão bem, pelo seu tamanho, e mesmo assim joga de fundo de quadra. É um cara muito perigoso, que 'não respeita', que gosta do jogo, tem uma direita bastante forte, mas ao mesmo tempo é um cara que erra bastante, vai muito para o limite.

explica Meligeni

Mesmo reconhecendo o poder de fogo do adversário, Meligeni vê Fonseca preparado para fazer frente ao estilo agressivo do chileno:

Se ele [Jarry] está jogando um belo tênis, se a bola estiver boa para ele, é muito perigoso. O legal é que o João não vai dar essa bola devagar para ele. Eu gosto muito do confronto; é um jogo duro, perigoso, mas eu gosto de uma terceira rodada contra o Jarry. Se o João conseguir devolver bem os saques e mexer para os lados, o chileno vai ter muitas complicações.

Com apenas 18 anos, João Fonseca já vem se destacando como uma das maiores revelações do tênis mundial, e sua campanha em Wimbledon tem sido acompanhada de perto pelos fãs do esporte. O confronto será transmitido ao vivo pela ESPN e pelo Disney+.