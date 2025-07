Mbappé treina forte e pode reforçar Real Madrid contra o Dortmund nas quartas do Mundial

Mbappé tem tudo para ser o grande reforço do Real Madrid nas quartas de final do Mundial de Clubes, sábado, diante do Borussia Dortmund, no MetLife Stadium, em New Jersey (17 horas de Brasília). O atacante, recuperado de uma gastroenterite que o tirou dos jogos da fase de grupos e o limitou aos últimos minutos contra a Juventus, nas oitavas, trabalhou forte nesta quinta-feira, mostrando-se pronto para começar uma partida nos Estados Unidos.

Nas atividades do dia no The Gardens North County District Park, em Palm Beach, o astro apareceu realizando todas as atividades do dia, o que sugere sua escalação na equipe de Xabi Alonso.

Mbappé aqueceu ao lado dos titulares Valverde e Vinícius Júnior, depois apareceu nos treinamentos de finalização que deram a tônica dos trabalhos do dia. Xabi sabe que terá de atacar o Borussia Dortmund e tenta deixar seu setor ofensivo calibrado. Diante da Juventus, nas oitavas, a equipe criou bastante, mas anotou somente uma vez.

Mesmo na parte final do treino, em enfrentamentos de cinco jogadores, Mbappé estava presente. Ele não escondia a ansiedade para entrar diante da Juventus, mas quando foi lançado, estava um tanto sem ritmo e "correndo errado". Enquanto o Real Madrid administrava a bola, o francês queria atacar a todo custo.

Caso Xabi Alonso opte realmente por sua estrela, ele entrará na vaga do menino Gonzalo García, de 21 anos, que o substituiu desde a primeira rodada e virou uma grata surpresa, com boas apresentações e gols, inclusive o decisivo contra os italianos. Mbappé já havia substituído o camisa 30 contra a Juventus. M