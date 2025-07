Mauricio exalta força do Palmeiras e pede "jogo perfeito" contra o Chelsea no Mundial

O Palmeiras enfrenta o Chelsea, nesta sexta-feira, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. A vaga na próxima fase será definida em jogo único. A bola rola rola às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O meio-campista Mauricio analisou o rival e pediu um "jogo perfeito" para o Verdão buscar a classificação.

"Estamos nos preparando muito bem, fizemos excelentes treinamentos e análises do Chelsea. Tem tudo para ser um grande jogo e espetáculo. Todos esperam um grande jogo de duas equipes organizadas que se comportam muito bem taticamente. Estamos muito feliz de estar nessa competição, nessa fase, de disputar um grande jogo contra um grande europeu. Espero que seja um grande jogo e que a gente faça uma boa partida", disse.

Mauricio tem sido um dos destaques do Palmeiras na Copa do Mundo de Clubes. Em quatro jogos, ele foi titular em dois: no empate contra o Porto (0 a 0) e na vitória sobre o Botafogo (1 a 0), e saiu do banco no empate contra o Inter Miami (2 a 2) e na vitória sobre o Al Ahly (2 a 0).

Diante do Inter Miami, anotou o gol que abriu caminho para o empate do Verdão. Contra o Al Ahly, deu o passe para o gol de Flaco López que definiu o jogo. O meio-campista é cotado para começar novamente entre os titulares contra o Chelsea. O meio-campista falou sobre a força do Palmeiras.

"A gente sabe do poder das equipes brasileiras no Mundial foi positivo. O Botafogo e o Flamengo, que já foram eliminados, também demonstraram grandes jogos também, assim como nós. A gente espera fazer um excelente jogo. É contra uma grande equipe, mas sabemos da nossa força. Quando temos esse jogos decisivos sempre tentamos minimizar os erros. Mas, não tem como fazer um jogo perfeito, alguém pode acabar tendo alguma falha, mas temos que ajudar e corrigir para não tomar uma transição ou chute no nosso gol. Temos que tentar fazer um jogo perfeito", finalizou.

O Palmeiras tem uma campanha invicta na Copa do Mundo de Clubes até o momento. Na primeira fase, teve dois empates (Porto e Inter Miami) e uma vitória (Al Ahly). Esses resultado fizeram o time avançar na liderança do Grupo A, com cinco pontos. Nas oitavas, venceu o Botafogo, por 1 a 0, com gol de Paulinho, no primeiro tempo da prorrogação.