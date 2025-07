Lutador do UFC, Bo Nickal assina contrato com liga de wrestling liderada por ex-WWE

Depois de perder sua invencibilidade no MMA profissional, o peso-médio (84 kg) Bo Nickal resolveu voltar às raízes. Fenômeno do wrestling, com uma carreira universitária extremamente vitoriosa, o lutador do UFC assinou contrato com a Real American Freestyle - uma organização de wrestling estilo livre profissional liderada pelo ex-astro da WWE Hulk Hogan.

A chegada de Bo Nickal na 'RAF' não deve impactar na sua caminhada no MMA e, consequentemente no UFC. Tudo leva a crer que o wrestler norte-americano competirá nas duas modalidades concomitantemente. A estreia do lutador do Ultimate na Real American Freestyle deve acontecer no dia 30 de agosto, data prevista para o show inaugural da liga de wrestling.

"Bo Nickal é um tremendo atleta e um dos wrestlers mais bem-sucedidos do planeta. Nickal imediatamente eleva o plantel da RAF a novas alturas com sua competitividade e experiência. Quando os fãs vão a um evento da RAF, eles sabem que vão assistir o melhor do melhor no tatame", declarou Hulk Hogan, através de um comunicado à imprensa, de acordo com a transcrição do site 'MMA Junkie'.

Currículo de Bo Nickal

Três vezes campeão nacional de wrestling universitário da NCAA, atuando pela Penn State University, Bo Nickal migrou para o MMA profissional em 2022, depois de disputar duas lutas amadoras um ano antes. Após vencer suas três primeiras lutas como profissional, duas delas no 'Contender Series', o wrestler foi contratado pelo UFC, onde conquistou quatro triunfos seguidos para iniciar sua trajetória. Em sua mais recente apresentação, entretanto, o americano sofreu sua primeira derrota na modalidade ao ser superado por Reinier de Ridder, por nocaute técnico, em maio deste ano.

