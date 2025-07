Ex-tenista, Lemann reforça 'parceria' e acompanha João Fonseca em Wimbledon

Jorge Paulo Lemann é, além de um dos homens mais ricos do Brasil, um verdadeiro apaixonado por tênis. Ex-atleta, o bilionário se mantém envolvido diretamente com o esporte e assistiu ontem de perto a João Fonseca em Wimbledon, reforçando sua "parceria" com a promessa do esporte nacional.

Passado e futuro do tênis brasileiro

Lemann esteve no box de Fonseca acompanhando in loco a partida na quadra 12. Junto de seu filho Marc, o empresário sentou na área da arquibancada reservada à equipe técnica e convidados do tenista. Torceu e viu o jogador quebrar marcas com a vitória, recolocando o Brasil na terceira fase da chave masculina do Grand Slam inglês após 15 anos.

O bilionário é entusiasta de tênis, conhecido de longa data da família e um dos acionistas da On, patrocinadora de João. Ele é um dos nomes entre os financiadores da marca suíça, que também conta com Roger Federer entre os investidores. A aproximação entre eles, portanto, é vista como natural no estafe do atleta de 18 anos.

Lemann foi jogador profissional na década de 1960 e segue praticando até os dias atuais, aos 85 anos. Faturou títulos e levou o esporte como prioridade na carreira durante um ano, antes de focar no ramo das finanças. Porém, ele não deixou de competir com o passar dos tempo, tendo sido campeão paulistano sênior em 2012, já com mais de 70.

O empreendedor já jogou em Wimbledon e disputou a Copa Davis representando dois países: Suíça e Brasil. Primeiro defendeu a nação de seu pai, em 1962, e 11 anos depois foi convocado pelo Brasil para substituir Thomaz Koch, principal nome na época, que estava lesionado.

Lemann, inclusive, possui uma quadra idêntica às do Grand Slam inglês e que até já serviu de preparação para Federer em outros anos. A quadra de grama fica na residência do brasileiro na Suíça e esteve à disposição da lenda do tênis durante a carreira. Apesar da proximidade com o empresário, João não treinou no local para se preparar para esta edição.

O tênis sempre fez e segue como parte da vida de Lemann, mas não foi o meio pelo qual construiu sua fortuna. O bilionário do mundo dos investimentos já ocupou o posto de homem mais rico do Brasil e atualmente é o terceiro, com patrimônio líquido estimado pela Forbes em US$ 17 bilhões (R$ 92,6 bilhões).