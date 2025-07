Responsável pela ida de Jota à Inglaterra, Klopp lamenta: 'Coração partido'

Imagem: Peter Byrne - PA Images/PA Images via Getty Images

Ex-técnico do Liverpool, Jurgen Klopp declarou estar "de coração partido" ao saber da morte de Diogo Jota, ocorrida nesta quinta-feira.

"Eu estou sofrendo neste momento!", afirmou o atual diretor global das equipes de futebol da Red Bull, em suas redes sociais.

Klopp indicou Diogo Jota

Klopp foi um dos responsáveis pela contratação de Diogo Jota em 2020 no Liverpool, quando o português chamou a atenção com a camisa do Wolverhampton.

"Deve haver um propósito maior! Mas não consigo entendê-lo! Estou de coração partido ao saber da morte de Diogo e de seu irmão, André."

Diogo Jota morreu ao lado do irmão André Silva, também jogador, em um acidente de carro na Espanha.