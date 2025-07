Kane, artilheiro do Bayern, projeta duelo com PSG: "Podemos vencer"

Um clássico do futebol europeu: Bayern de Munique e PSG vão se enfrentar para decidir um dos semifinalistas do Mundial de Clubes. Do lado do time alemão, a expectativa é de um duelo muito complicado diante do atual campeão continental, mas com a convicção de possibilidade de classificação.

"Vai ser mais um jogo difícil contra o PSG, eles fizeram uma temporada inacreditável", disse Harry Kane. "Já jogamos contra eles nesta temporada e saímos vitoriosos. Temos que tentar levar a energia e o bom sentimento para esta partida. Sabemos que vai ser difícil, mas sentimos que podemos vencer qualquer um quando estamos no nosso melhor nível", acrescentou o inglês.

Domínio do Bayern

O duelo citado por Kane ocorreu na fase de classificação da Liga dos Campeões da Europeu. No dia 26 de novembro de 2024, o Bayern de Munique bateu o PSG por 1 a 0, na Alemanha. Aliás, o time francês. Aliás, o time alemão venceu o rival nos últimos quatro jogos oficiais.

Ainda assim, a ordem é respeitar o atual momento do PSG, campeão da última Champions League. "Certamente vai ser mais um confronto acirrado, estamos ansiosos por isso", destacou o meio-campista Goretzka.