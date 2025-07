Juventude anuncia atacante formado no Corinthians e mais dois reforços

Nesta quinta-feira, o Juventude anunciou três reforços para o restante da temporada. O primeiro foi o atacante Rafael Bilu, formado nas categorias de base do Corinthians. Posteriormente, a equipe confirmou o retorno do volante Hudson e a chegada do lateral-esquerdo Marcelo Hermes, ambos por empréstimo.

Rafael Bilu fez sua estreia no profissional em 2018, quando ainda atuava pelo Timão. Desde então, acumulou empréstimos e chegou a vestir a camisa do Juventude em 2021. Com 26 anos, o atleta assinou com os Jaconeros até o final de 2025.

Bem-vindo, Rafael Bilu ???? O atacante, de 26 anos, é o primeiro reforço confirmado do Juventude para a sequência do Brasileirão. Formado no Corinthians, Bilu teve passagem pelo Verdão em 2021. O atleta defendeu também clubes como Cruzeiro e Criciúma.#ECJ #Juventude pic.twitter.com/1Fz0kjr1U3 ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 3, 2025

Hudson, por sua vez, chega ao clube gaúcho por empréstimo, vindo da Portuguesa, também até o final da temporada. O volante passou pela base do próprio Juventude e retorna ao time após cinco anos.

Hudson é Juventude em 2025 ?? O volante, de 24 anos, está de volta ao Alfredo Jaconi. Revelado nas categorias de base do Juventude, Hudson se destacou pela Portuguesa e atuou também por Ponte Preta e Criciúma antes de retornar ao Verdão.#ECJ #Juventude pic.twitter.com/G4oTfFhRQa ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 3, 2025

Também com um contrato de empréstimo, Marcelo Hermes reforça a equipe de Caxias do Sul. O veterano de 30 anos vestia a camisa do Criciúma e fica até o fim da temporada no Juventude.

Bem-vindo, Marcelo Hermes ???? O lateral-esquerdo, de 30 anos, chega ao Juventude após se destacar pelo Criciúma, onde atuou nas últimas três temporadas. Vamos JUntos nos desafios de 2025!#ECJ #Juventude pic.twitter.com/AJ8ixTVP91 ? E.C. Juventude (@ECJuventude) July 3, 2025

Os três atletas já realizaram seus primeiros trabalhos com o técnico Claudio Tencati e devem estar à disposição do comandante para o retorno do Campeonato Brasileiro.

A primeira partida da equipe após a pausa para o Mundial de Clubes será no dia 14. O Juventude irá enfrentar o Sport, pela 13ª rodada do torneio, no Alfredo Jaconi, às 20h (de Brasília).