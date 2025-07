Juninho recebe sondagens e pode deixar o Flamengo

O atacante Juninho pode deixar o Flamengo neste começo de segundo semestre da temporada 2025. Duas equipes da Arábia Saudita aparecem como interessadas no jogador.

Segundo informações do jornalista Venê Casagrande, Al-Riyadh e do Najran SC são os clubes cotados para contar com o futebol de Juninho. Inicialmente, a negociação seria por empréstimo, com o Flamengo recebendo um valor importante.

Contratado no começo do ano junto ao Qarabag, do Azerbaijão, Juninho não se adaptou ao Flamengo. Ele disputou 22 jogos do ano, marcando apenas 3 gols. No Mundial de Clubes, participou somente de 9 minutos do empate contra o Los Angeles, no fechamento da fase de grupos.

Debandada no Flamengo?

O Flamengo passa por momentos de indefinição no elenco. A primeira confirmação de saída veio com o meio-campista Gerson, que acertou com Zenit, da Rússia.

Outro jogador valorizado no Mundial é o lateral direito Wesley, que chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira em 2025. Dois times do futebol italiano estariam interessados no atleta: Roma e Juventus.

Mas as sondagens sobre flamenguistas não param por aí. O meio-campista Arrascaeta despertou a atenção do Cruz Azul, do México. Porém, o Flamengo não parece disposto a perder seu grande criador de jogadas.

O zagueiro Léo Ortiz também seria analisado pela Juventus. Até mesmo Wallace Yan e Michael não estão totalmente garantidos no elenco.