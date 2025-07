João Neves projeta clássico PSG x Bayern: "Será um grande jogo"

As quartas de final do Mundial de Clubes vão reunir em um dos confrontos dois gigantes do futebol europeu. PSG e Bayern de Munique vão se enfrentar no sábado, na cidade de Atlanta (EUA), em um duelo que coloca frente a frente dois dos grandes favoritos ao título.

Mesmo com a condição de atual campeão europeu, o PSG trata o confronto com grande respeito. O meio-campista João Neves está ciente da tradição e força do Bayern de Munique, considerado o principal clube do futebol alemão.

"Será um grande jogo. Esperamos fazer a melhor exibição possível. Acho que será um ótimo jogo para se jogar.", afirmou o atleta.

PSG x Bayern: visão do técnico

O técnico Luiz Enrique está confiante em relação à evolução do PSG no Mundial de Clubes. Na fase de grupos, o time francês levou um susto ao ser derrotado diante do Botafogo, mas, mesmo assim, obteve a classificação para a etapa eliminatória.

"Chegamos às quartas de final e estamos felizes. Teremos que nos preparar para a partida, mas temos o tempo necessário", destacou o treinador do PSG.