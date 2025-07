Jake Paul ressalta foco em título mundial após conquistar vaga no ranking da WBA

A vaga no ranking da Associação Mundial de Boxe (WBA) rendeu a Jake Paul mais do que apenas o reconhecimento pelo trabalho feito por ele desde que estreou no boxe profissional, mas também a abertura definitiva de portas para que seu principal objetivo na modalidade seja alcançado. Isso porque, agora, o youtuber que virou pugilista está oficialmente apto a disputar o cinturão do peso-cruzador (até 90,7 kg) da WBA, uma das quatro principais organizações da nobre arte.

Por isso, logo depois da divulgação da notícia de sua inclusão no ranking dos cruzadores da WBA, Jake Paul utilizou seu perfil oficial no 'X' para comentar sobre o assunto (veja abaixo ou clique aqui). Sereno, o astro da internet tratou com naturalidade sua chegada ao top 15 da entidade e freou a empolgação dos seus fãs, ressaltando seu comprometimento e foco na caminhada rumo a uma disputa de título mundial.

"Eu trabalhei duro para chegar aqui, mas não há nada para comemorar. Longo caminho pela frente e estou mais comprometido com ele a cada dia. Eu posso me desviar do caminho ocasionalmente, mas ser um campeão mundial é meu destino final", destacou Jake.

Jake Paul no boxe

Depois de ganhar fama por seu trabalho na internet, Jake Paul decidiu se aventurar no boxe profissional, onde estreou em 2020. Apesar de inicialmente ser visto como motivo de chacota, o youtuber provou seu valor e conseguiu construir um cartel respeitável, de 12 vitórias e apenas uma derrota até o momento. Muitos dos seus triunfos, por sinal, foram contra nomes conhecidos do mundo das lutas, como os veteranos Mike Tyson e Anderson Silva. A idade avançada dos rivais, entretanto, também é uma fonte de críticas dos detratores da jovem celebridade de 28 anos.

I've worked hard to get here but there is nothing to celebrate. Long road ahead and I'm more committed to it every single day.

I may veer off the path now and again, but being a world champion is my desired ultimate destination.

- Jake Paul (@jakepaul) July 1, 2025

