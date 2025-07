Inzaghi admite dia duro de trabalhar e diz que Al-Hilal ainda não alcançou meta no Mundial

O elenco do Al-Hilal também ficou devastado com a notícia da morte dos irmão Diogo Jota e André Silva. O técnico Simone Inzaghi admitiu o dia duro de trabalho, mas afirmou estar confiante para o duelo com o Fluminense, nesta sexta-feira, em Orlando, quando estará em jogo uma vaga na semifinal do Mundial de Clubes. Segundo o treinador italiano, o time saudita ainda tem algo a realizar na competição.

"Todos sabemos que é um dia triste, pelo que aconteceu com o Diogo e o André. São coisas que não deviam acontecer. Aconteceu, e todos sabemos. Temos dois jogadores portugueses na equipe, o Rubén Neves e o Cancelo, que tinham uma ligação com o Diogo, e hoje foi um dia difícil para todos. Tentamos trabalhar, mas claramente o ambiente hoje não foi o mesmo; é um dia muito triste", disse Inzaghi.

"Nosso objetivo no Mundial de Clubes ainda não foi alcançado. Ainda há muito trabalho a ser feito para atingirmos nossa meta final", continuou o técnico, que espera mais uma boa partida de seus comandados, após o histórico 4 a 3 sobre o Manchester City. "Jogamos 140 minutos contra o Manchester City - foi uma partida exaustiva. Nos preparamos muito bem para o Fluminense e agora estamos prontos e confiantes de que teremos um bom desempenho."

Além de ter o elenco cabisbaixo por causa do acidente fatal dos portugueses Diogo Jota e seu irmão André Silva, o treinador ainda vem atuando como um psicólogo para motivar e acalmar seu centroavante, o brasileiro Marcos Leonardo - herói na vitória por 4 a 3 sobre o Manchester City -, enfrentando problemas de saúde com sua mãe.

"Ele (Marcos Leonardo) está passando por um momento difícil na vida pessoal devido à doença da mãe. Mas, apesar disso, está treinando e jogando incrivelmente bem", revelou o italiano.