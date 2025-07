Grêmio se reapresenta após vitória em jogo-treino

Na tarde desta quinta-feira, o elenco do Grêmio se reapresentou no CT Luiz Carvalho após a vitória por 5 a 1 sobre o Aimoré, em jogo-treino realizado na última quarta-feira. A equipe deu sequência à preparação para a Recopa Gaúcha.

O Grêmio recebe o São José na próxima terça-feira, às 19h30 (horário de Brasília), na Arena, em Porto Alegre (RS). Maior campeão da Recopa Gaúcha, o Imortal busca seu quinto título da competição.

Trabalho de posse de bola com superioridade numérica ?? pic.twitter.com/pELbfa3mdw ? Grêmio FBPA (@Gremio) July 3, 2025

O elenco gremista iniciou o treinamento com exercícios de corrida e alongamento, sob a orientação da equipe de preparação física. Em seguida, foi realizada uma atividade de progressão em velocidade com troca de passes de primeira.

Após essa primeira parte do treino, o grupo foi dividido em três equipes com oito atletas cada. Em campo reduzido, as equipes disputaram a posse de bola com limite de dois toques. Todos os jogadores se revezaram na atividade.

A parte final do treinamento foi dedicada aos jogadores que atuaram nos dois tempos do jogo-treino da última quarta-feira. Eles realizaram uma corrida leve e seguiram diretamente para a academia.

Os demais atletas participaram de um trabalho complementar em campo reduzido, com goleiros e sem limite de toques na bola. O Grêmio volta a treinar na manhã desta sexta-feira, a partir das 10h.