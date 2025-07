Garotos da base do Santos integram treino do profissional e valorizam oportunidade: "Vai ajudar muito"

Na manhã desta quinta-feira, com a presença de noves jogadores da base, o Santos realizou mais um treino em meio à intertemporada. Alguns Meninos da Vila já são conhecidos no grupo principal e até chegaram ser relacionados para jogos oficiais, enquanto outros são 'estreantes' nos trabalhos do profissional.

Dois reforços 'caseiros' integraram as atividades desta quinta-feira pela primeira vez: o atacante Rodrigo Cesar e o meia Pepê Firmino. Este último classificou a oportunidade como "um sonho" e acredita que a experiência vai lhe ajudar a evoluir como jogador.

"É uma esperança muito boa essa integração da base com o profissional. Creio que é o sonho de todo moleque treinar aqui, ainda mais do lado de grandes craques. É uma experiência muito boa e creio que vai ajudar muito no meu desevolvimento como atleta", avaliou Pepê Firmino à Santos TV.

Outro Menino da Vila tem treinado junto ao elenco profissional desde o início da semana. É o caso do atacante Pedro Padula. O garoto de 18 anos teve a oportunidade de trabalhar junto ao time de cima e, se tudo der certo, planeja seguir carreira no Santos.

"É incrível estar aqui, com ótimos profissionais. Estou muito feliz, tentando agarrar a oportunidade com unhas e dentes. Se Deus quiser, vou seguir minha carreira profissional aqui no Santos. Estou muito feliz com cada oportunidade que eles estão me dando", celebrou Padula.

Mais um dia de trabalho e entrevista com os nossos #MeninosDaVila que seguem participando dos treinamentos! ?? pic.twitter.com/LSr0PaCeFG ? Santos FC (@SantosFC) July 3, 2025

Enquanto os 'novatos' ainda estão se acostumando à dinâmica do profissional, outros jogadores da base já estão mais habituados. São os casos do lateral Vinicius Lira e do goleiro João Pedro. O defensor, inclusive, já chegou até a ser relacionado para partidas da equipe de cima.

"É muito importante subir e estar retornando. Já estive aqui, e estar retornando é uma experiência muito boa. Estar aqui com esses grandes jogadores é muito maravilhoso", valorizou Vinicius Lira.

"Cara, é muito importante, tanto para minha evolução e também para eu aprender com os caras mais experientes, como Denis, o Maia, e também com o grupo e os atletas de linha. Creio que vai me ajudar muito para futuramente estar muito bem preparado para estrear no Santos", completou João Pedro.

O Alvinegro Praiano volta a treinar nesta sexta-feira, novamente vez em dois períodos, como fez na segunda e na quarta-feira. O grupo tem realizado trabalhos intensivos desde que retomou as atividades. O técnico Cléber Xavier, portanto, terá cerca de 15 dias para preparar o time para a volta do Campeonato Brasileiro.