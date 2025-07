Futebol em luto com a morte de Diogo Jota: veja homenagens

O mundo do futebol amanheceu de luto nesta quinta-feira. O atacante Diogo Jota, do Liverpool, e seu irmão, o também jogador André Silva, morreram durante a madrugada após um acidente de carro em Zamora, na Espanha. Clubes de todo o mundo lamentaram a tragédia e prestaram suas homenagens aos jogadores.

Morte de Diogo Jota: reações no mundo do futebol

Seleção de Portugal

"A Federação Portuguesa de Futebol e todo o Futebol Português estão completamente devastados com a morte de Diogo Jota e do seu irmão André Silva, esta madrugada, em Espanha. A Federação Portuguesa de Futebol exprime as mais sentidas condolências à família e aos amigos de Diogo e de André Silva, assim como ao Liverpool FC e FC Penafiel, os clubes onde, respetivamente, alinhavam os jogadores", lamentou a Federação em comunicado oficial.

Liverpool

"O Liverpool FC não fará mais comentários neste momento e pede que a privacidade da família, amigos, companheiros de equipe e equipe do clube de Diogo e André seja respeitada enquanto eles tentam lidar com uma perda inimaginável. Continuaremos a oferecer-lhes todo o nosso apoio", lamentou o clube em comunicado oficial.

Atlético de Madrid

"O Atlético de Madrid está chocado com a trágica notícia do falecimento de Diogo Jota, ex- jogador do clube , e de seu irmão André. Enviamos nossas mais profundas condolências à família e aos entes queridos . Descanse em paz", lamentou o clube em comunicado oficial.

Porto

"O Futebol Clube do Porto está de luto. É com choque e profundo pesar que enviamos as sentidas condolências à família e amigos do Diogo Jota e irmão André Silva, que também foi nosso atleta nos escalões de formação. Descansem em paz", lamentou o clube em comunicado oficial.

Wolverhampton

"Estamos com o coração partido. Diogo era adorado pelos nossos fãs, amado pelos seus companheiros de equipa e estimado por todos os que trabalharam com ele durante a sua passagem pelo Wolves. As memórias que ele criou nunca serão esquecidas. Os nossos corações estão com a família, amigos e entes queridos de Diogo e do seu irmão, André. Sentiremos muita falta de vocês e serão sempre lembrados", lamentou o clube em comunicado oficial.

Real Madrid

O Real Madrid CF, seu Presidente e seu Conselho de Administração lamentam profundamente o falecimento de Diogo Jota, jogador do Liverpool FC, e de seu irmão André Silva, jogador do FC Penafiel. O Real Madrid deseja expressar suas condolências e simpatia à família, entes queridos, companheiros de equipe e clubes. O Real Madrid se une à imensa dor de todos os fãs de futebol. Descanse em paz", lamentou o clube em comunicado oficial.

Barcelona

O FC Barcelona expressa suas mais sinceras condolências pela perda do jogador do Liverpool FC, Diogo Jota, e de seu irmão André. Que descansem em paz", lamentou o clube em comunicado oficial.

Manchester City

"Todos no Manchester City estão chocados e tristes ao saber da notícia devastadora do falecimento de Diogo Jota. Enviamos nossas sinceras condolências à sua família, amigos e a todos do Liverpool Football Club neste momento difícil. Descanse em paz, Diogo", lamentou o clube em comunicado oficial.

Manchester United

"Nossas mais profundas condolências aos entes queridos de Diogo Jota e seu irmão, André, e a todos os envolvidos no Liverpool FC após as notícias devastadoras de hoje", lamentou o clube em comunicado oficial.

Chelsea

"Todos no Chelsea FC estão devastados ao saber do trágico falecimento de Diogo Jota e seu irmão, André. Nossos pensamentos estão com a família, amigos e todos no Liverpool FC neste momento incrivelmente difícil", lamentou o clube em comunicado oficial.

Tottenham