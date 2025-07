Fonseca já é o quinto favorito ao título de Wimbledon nas casas de apostas

A lista de favoritos ao título de Wimbledon nas casas de apostas é encabeçada por Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic e Taylor Fritz. O próximo nome na relação? João Fonseca. Sim, o brasileiro, que entrará em quadra nesta sexta-feira em busca de um lugar nas oitavas de final, completa o top 5 dos mais cotados para levantar o troféu do slam da grama.

No momento, um título de Fonseca vem pagando, em média, 46 para um - ou seja, quem apostar um real receberá R$ 46 de volta se o carioca for campeão. O jovem de 18 anos está à frente de gente como Alex De Minaur (#11 do mundo), Ben Shelton (#10), Jakub Mensik (#17), Andrey Rublev (#14) e Tommy Paul (#13) - nomes muito à frente do brasileiro no ranking mundial.

Em caso de tricampeonato de Alcaraz, as casas estão pagando cerca de 2 para um. Sinner (2,5 para um) vem logo atrás, seguido por Djokovic (6,5) e Fritz (20). O britânico Jack Draper também estava à frente de João, mas foi eliminado pelo croata Marin Cilic nesta quinta-feira.

Atual número 54 do mundo, Fonseca pode alcançar as quartas de final sem precisar enfrentar nenhum top 50. Na terceira rodada, ele vai encarar o chileno Nicolás Jarry, que já foi top 20, mas atualmente é apenas o 143º do ranking. Se avançar, o brasileiro vai enfrentar o vencedor do jogo entre o britânico Cameron Norrie (#61) e o italiano Mattia Bellucci (#73).

As casas de apostas colocam Fonseca como favorito contra Jarry, e o brasileiro também deve ser mais cotado contra Norrie ou Bellucci. Se confirmar o favoritismo nas duas ocasiões, João pode encontrar Carlos Alcaraz nas quartas de final. Atual bicampeão do torneio, o espanhol não perde em Wimbledon há 16 partidas. No circuito mundial, sua invencibilidade é de 20 jogos. Ele foi campeão, em sequência, no Masters 1000 de Roma, em Roland Garros e no ATP 500 de Queen's.