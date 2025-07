Fluminense x Al-Hilal: prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Mundial

Abrindo as oitavas de final do Mundial de Clubes, Fluminense e Al-Hilal se enfrentam nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Camping World, em Orlando, nos Estados Unidos.

O Fluminense surpreendeu a Inter de Milão, vice-campeã da Liga dos Campeões, com um triunfo por 2 a 0. Já o Al-Hilal precisou da prorrogação para chocar o mundo e despachar o poderoso Manchester City nas oitavas, ganhando por 4 a 3.

Caso o confronto desta sexta-feira termine empatado no tempo regulamentar, acontecerá uma prorrogação de trinta minutos. Persistindo a igualdade no tempo extra, o vencedor será conhecido somente na disputa de pênaltis.

Onde Assistir

O duelo entre Fluminense x Al-Hilal terá transmissão ao vivo pela TV Globo (TV Aberta), pelo SporTV (TV Fechada), pela Cazé TV (Youtube) e pela DAZN (Streamings).

O classificado deste duelo fará uma semifinal com quem passar de Palmeiras e Chelsea, que também jogam nesta sexta-feira, só que às 22h (de Brasília).

Renato Gaúcho, técnico do Fluminense, prefere pensar em um jogo de cada vez e sabe que terá dificuldades contra o Al-Hilal, mas tem uma meta muito bem definida no torneio.

"Estou bastante orgulhoso do meu grupo de jogadores e de tudo o que eles vêm conseguindo realizar pelos jogadores. Mas sabemos que ainda podemos tentar chegar mais longe na competição", disse.

Para este compromisso, o Fluminense perdeu o lateral-esquerdo Renê, suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos. Gabriel Fuentes deve ocupar a vaga neste duelo. O treinador deve manter o esquema com três zagueiros.

Pelo lado do Al-Hilal, o técnico Simone Inzaghi teme o cansaço do seu grupo, que vem de uma prorrogação.

"São apenas três dias de descanso para um grupo que subiu o monte Everest ao eliminar o Manchester City. Mas estamos cientes de que temos um grande desafio contra o Fluminense", afirmou.

Como o atacante Salem Al-Dawsari segue lesionado, o Al-Hilal terá a base do duelo que venceu o Manchester City.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE-BRA X AL-HILAL-ARA

Local: Estádio Camping World, em Orlando (Estados Unidos)



Data: 4 de julho de 2025 (Sexta-feira)



Horário: 16h(de Brasília)



Árbitro: Danny Makkelie (Holanda)



Assistentes: Hessel Steegstra (Holanda) e Jan de Vries (Holanda)

Fluminense: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Juan Freytes; Samuel Xavier, Facundo Bernal, Martinelli, Nonato, Jhon Arias e Gabriel Fuentes; Germán Cano



Técnico: Renato Gaúcho

Al-Hilal: Bono, Koulibaly, Al-Harbi e Al-Bulayhi; João Cancelo, Nasser Al-Dawsari, Milinkovic-Savic, Rúben Neves e Renan Lodi; Malcom e Marcos Leonardo



Técnico: Simone Inzaghi