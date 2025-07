Fluminense fecha preparação para enfrentar o Al-Hilal; veja provável escalação

O Fluminense fechou, na tarde desta quinta-feira, em Orlando, a preparação para o duelo contra o Al-Hilal, da Arábia Saudita, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. A atividade contou com a visita de Renato Augusto, ex-jogador do clube, que está passando férias com a família na região e foi visitar os antigos companheiros.

O treino desta tarde serviu como ajuste final antes da partida decisiva. O técnico Renato Gaúcho terá um desfalque importante: o lateral esquerdo Renê, suspenso pelo acúmulo de cartões. A tendência é que Gabriel Fuentes seja o titular da posição. O treinador também deve manter o esquema com três zagueiros.

Sendo assim, a provável escalação do Fluminense tem: Fábio, Ignacio, Thiago Silva e Juan Freytes; Samuel Xavier, Facundo Bernal, Martinelli, Nonato, Jhon Arias e Gabriel Fuentes; Germán Cano.

A equipe carioca sabe que terá um confronto complicado contra os sauditas, que contam com o atacante Marcos Leonardo, velho conhecido do futebol brasileiro ? e que, curiosamente, jamais venceu o Tricolor Carioca em sua carreira.

O duelo entre Fluminense e Al-Hilal está marcado para esta sexta-feira, às 16h (horário de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando. Quem avançar, enfrenta o vencedor de Palmeiras x Chelsea na semifinal.