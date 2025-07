Fluminense: Colunistas projetam 'surpresa' de Renato diante do Al-Hilal

Qual será a surpresa de Renato Gaúcho com o Fluminense para encarar o Al-Hilal (SAU), nas quartas de final do Mundial de Clubes? Alicia Klein e Milly Lacombe debateram o tema, no UOL News.

Flu e Al-Hilal entram em campo amanhã (4), às 16h (de Brasília), no Camping World Stadium, em Orlando, EUA. Quem avançar encara o vencedor de Palmeiras x Chelsea, que se enfrentam um pouco mais tarde, às 22h.

Alicia: Linha de três não seria surpresa

Não me surpreenderia se eu visse de novo ele entrando com três zagueiros. Talvez ele faça alguma alteração por não ter o Renê, como ele teve contra a Inter de Milão, mas [deve] montar esse Fluminense de uma forma mais contida: um time que possa marcar o adversário exercendo alguma pressão. [...] Tenho certeza que o Renato está se preparando para se defender de um time que contra-ataca muito be m.

Alicia Klein

Milly: Fluminense deve encarar Al-Hilal como superior

Esse é o segredo mais bem guardado do Fluminense. É um volante que sai muito bem para o jogo. Muito mesmo. E na vitória sobre a Inter de Milão, o primeiro gol é por conta de uma dividida dele. [...] Talvez o Al-Hilal não seja 'tudo isso', mas seria bom o Fluminense encarar como tal.

Quando o Fluminense jogou com Borussia Dortmund e com Inter, sabendo que eram adversários mais fortes, foi bem. Quando encarou times considerados mais fracos - um sul-coreano e um sul-africano, não foi tão bem.

Milly Lacombe

