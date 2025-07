Flu 'low profile' sobrevive no Mundial com menor folha salarial das quartas

O Fluminense só tem quatro jogadores em seu elenco que recebem acima dos R$ 800 mil. Isso desafia as estatísticas no próprio futebol brasileiro e torna o Flu um "sobevivente" entre os milionários das quartas de final do Mundial de Clubes.

O que aconteceu

O Flu é, por muito, o time com a menor folha salarial das quartas de final do Mundial. De acordo com levantamento do Capology, plataforma especializada nas cifras do mundo da bola, a diferença é 10 vezes maior do que gasta o líder da lista, o Real Madrid: 27,9 milhões de euros (R$ 178 milhões) anuais contra 279 milhões de euros (R$ 1,78 bilhão na cotação atual).

O Palmeiras, outro "sobrevivente" entre os milionários, gasta 7,6 milhões de euros a mais que o Fluminense (R$ 48 milhões) por ano. Os gastos do Flu não estão nem entre o Top 5 das folhas salariais do futebol brasileiro (Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Cruzeiro aparecem entre os que gastam mais).

O perfil de reforços do Fluminense também mostra a realidade do clube. Enquanto o Palmeiras se reforçou com Paulinho e Vitor Roque, dois nomes badalados, o Flu buscou nomes de destaque no cenário nacional e outros desconhecidos: Marcelo Pitaluga, Juan Freytes, Kayke Almeida, Renê, Hércules, Otávio, Canobbio, Paulo Baya, Joaquín Lavega e Everaldo.

O último a chegar foi Soteldo, um reforço importante para o Mundial de Clubes, mas que ainda não conseguiu estrear por uma lesão.

O Fluminense enfrenta o Al Hilal por uma vaga nas semifinais do Mundial, na sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio Camping World Stadium, em Orlando.

Veja os gastos com salários anuais do Top 8 do Mundial de Clubes

Real Madrid: 279 milhões de euros (R$ 1,78 bilhão)

Bayern de Munique: 274 milhões de euros (R$ 1,75 bilhão)

PSG: 196 milhões de euros (R$ 1,25 bilhão)

Al Hilal: 176 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão)

Chelsea: 169 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão)

Borussia Dortmund: 113 milhões de euros (R$ 724 milhões)

Palmeiras: 35,5 milhões de euros (R$ 227 milhões)

Fluminense: 27,9 milhões de euros (R$ 178 milhões)