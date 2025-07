Flaco vê Palmeiras bem preparado para as quartas do Mundial e projeta "bom espetáculo" contra o Chelsea

O Palmeiras finalizou sua preparação para enfrentar o Chelsea, pelas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes. Flaco López, atacante do Verdão, atendeu a imprensa no Lincoln Financial Field, na Filadélfia EUA), palco do jogo, nesta quinta-feira. O argentino projetou a partida e espera um "bom espetáculo".

"Sabemos que vai ser uma partida difícil. Mas é o futebol, são 11 contra 11. Vai ser um jogo mais que difícil. Estamos todos muito preparados, com muita gana de jogar. Focamos no nosso. Se o time está bem e faz o que está acostumado, pouco importa o rival, queremos focar em nosso trabalho. Mas sabemos da qualidade que tem o Chelsea. Acho que vai ser um jogo muito difícil, mas um bom espetáculo para quem gosta de futebol. Estamos mais do que preparados para esse jogo", disse.

Flaco López foi o autor do primeiro gol do Palmeiras no torneio, na vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly. O camisa 42 palmeirense esteve em campo nos três compromissos da fase de grupos, sendo titular apenas contra o Inter Miami, quando disputou os 90 minutos.

Diante do Botafogo, ficou apenas no banco de reservas, enquanto Vitor Roque foi o titular. A equipe comandada por Abel Ferreira avançou no torneio na liderança do Grupo A, com cinco pontos e defende ainda sua invencibilidade no torneio.

"Não (sobre favoritismo do Chelsea), acho que a gente sempre trabalha da mesma maneira, somos um time muito grande para estar pensando nisso. Nos preparamos da mesma forma, encaramos os jogos com a mesma obrigação de ganhar e ir para frente. Amanhã não vai ser diferente. É um rival muito perigoso, tem suas armas, mas temos as nossas e vamos tentar puxar o jogo para o nosso lado", declarou.

Flaco tem disputado a vaga com Vitor Roque no ataque palmeirense. O jogador segue à disposição de Abel e espera receber minutos na partida que está marcada para acontecer às 22 horas (de Brasília), no Lincoln Financial Field.