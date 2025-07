Filho de Robinho é inscrito pelo Santos no Campeonato Brasileiro

Meia-atacante da base do Santos, Robson de Souza Júnior, conhecido como Robinho Jr. ou também Juninho, foi inscrito pelo Santos no Campeonato Brasileiro para a sequência da temporada. O garoto de 17 anos é filho de Robinho, ex-jogador do Alvinegro Praiano.

Com isso, Robinho Jr. fica à disposição do técnico Cléber Xavier. Devidamente inscrito no Brasileirão, o jovem pode, inclusive, ser relacionado para o próximo compromisso do Santos na competição.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às semifinais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Juninho iniciou o ano na base do Santos com a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas o Peixe foi eliminado ainda na terceira fase, nos pênaltis, pela Ferroviária. Na competição, o meia-atacante disputou duas partidas e anotou um gol.

Mais um dia de trabalho e entrevista com os nossos #MeninosDaVila que seguem participando dos treinamentos! ?? pic.twitter.com/LSr0PaCeFG ? Santos FC (@SantosFC) July 3, 2025

Já na reta final de janeiro, o garoto participou de treinos com a equipe profissional, que ainda era comandada pelo técnico português Pedro Caixinha. Posteriormente, Robinho Jr. foi inscrito no Campeonato Paulista e até chegou a ser relacionado para o duelo contra o Noroeste, mas foi cortado do banco de reservas.

Com a volta de Neymar ao Santos no começo do ano, Robinho Jr. se aproximou bastante do craque. Em fevereiro, o garoto publicou uma homenagem ao astro, que respondeu e afirmou que, assim como Robinho cuidou dele, ele cuidará de Robson Júnior.

Em maio deste ano, Neymar ainda esteve no CT Rei Pelé para acompanhar a vitória do Santos no Brasileiro sub-20 e foi, mais uma vez, homenageado pelo filho de Robinho. O jovem, que marcou o terceiro gol no triunfo sobre o Grêmio, fechou a conta e comemorou igual ao camisa 10 do Peixe.