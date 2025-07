Felipe Drugovich se mostra empolgado com estreia pela Mahindra na Fórmula E

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

O brasileiro Felipe Drugovich vai fazer a estreia na Fórmula E, torneio organizado pela Federação Internacional de Automobilismo e formado por carros elétricos. Ela vai integrar a Mahindra no E-Prix de Berlim.

Estou muito feliz em confirmar que farei minha estreia na Fórmula E com a Mahindra Racing em Berlim. A Fórmula E é um campeonato que acompanho há algum tempo e, depois de ter feito vários testes, estou animado por agora ter a oportunidade de correr.

Felipe Drugovich

Ele vai integrar o time na rodada dupla que vai acontecer nos dias 12 e 13 de julho. As etapas 13 e 14 vão anteceder a rodada final, em Londres.

O brasileiro vai substituir Nyck de Vries. O holandês tem um compromisso preexistente com o Campeonato Mundial de Endurance da FIA no mesmo fim de semana do E-Prix na capital alemã.

Felipe tem 25 anos e é de Maringá, no Paraná. Ele tem conquistas nas categorias de base, como títulos na Euroformula Open e no Campeonato FIA de Fórmula 2.

Drugovich é piloto reserva da Aston Martin, na Fórmula 1. Ele equilibra a agenda com participações em carros esportivos, incluindo IMSA, ELMS e uma atuação nas 24 Horas de Le Mans de 2024.

A Mahindra Racing é uma equipe fantástica, um dos nomes de destaque do campeonato e fica óbvio, pelos resultados recentes, que o novo carro traz um avanço significativo. Estou ansioso para trabalhar em estreita colaboração com eles para nos prepararmos para Berlim, e tenho certeza de que podemos ter um bom fim de semana juntos.

Felipe Drugovich

Alguns brasileiros já passaram pelas pistas da Fórmula E. Dentre eles, alguns nomes conhecidos do grande público: Bruno Senna, Felipe Nasr, Sérgio Sette Câmara, Nelsinho Piquet, Felipe Massa e Lucas Di Grassi.