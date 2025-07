Ex-Porto e colega de Vitinha: Quem era André Silva, irmão de Diogo Jota

André Silva, 26, estava no carro com Diogo Jota, em tragédia automobilística que vitimou fatalmente ambos. Apesar de não ter alcançado o sucesso do irmão, ele também era atacante profissional e atuava no Penafiel, clube da segunda divisão portuguesa.

O que aconteceu

André Silva fez as categorias de base no Porto. Assim como Diogo Jota, ele começou a jogar no time da própria cidade, o Gondomar, em 2008. Em 2010, ele se transferiu para o clube portista, que defendeu, entre alguns empréstimos, até 2017.

No Porto, André Silva teve Vitinha como colega. O meio-campista que hoje defende o PSG chegou aos Dragões em 2011 e só deixou o clube de vez em 2022, já como profissional.

Como profissional, André Silva defendeu apenas dois clubes. Ele estreou pelo Gondomar SC, da quarta divisão nacional, em 2021; em 2023, transferiu-se para o Penafiel.

André Silva concluiu um curso superior de administração. Em entrevista à emissora portuguesa Sport TV, Hélder Cristóvão, técnico do Penafiel, contou que André abriu uma empresa com Diogo Jota.