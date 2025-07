Ex-campeão mundial, boxeador mexicano é detido nos EUA e aguarda deportação

A vida não anda fácil para o ex-campeão mundial Julio César Chávez Jr. Poucos dias depois de ser derrotado pelo youtuber Jake Paul no sábado (28), o boxeador mexicano foi detido por agentes do 'ICE' - Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos - e agora aguarda a finalização do processo de deportação do país. A notícia coincide com as recentes medidas adotadas pelo presidente Donald Trump que, em seu atual mandato, tem ampliado recursos voltados para o controle de imigração nos EUA.

A informação foi confirmada pelo Departamento de Segurança Nacional (DHS), em comunicado divulgado nesta quinta-feira (3), um dia após a detenção do lutador, acusado de entrar nos EUA ilegalmente (veja abaixo ou clique aqui). Ainda de acordo com o órgão, Chávez Jr teria ligações com o Cartel de Sinaloa e possui um mandado de prisão em aberto no México por suposta participação em crime organizado e tráfico de armas, munições e explosivos.

"Sob o governo do presidente Trump, ninguém está acima da lei - incluindo atletas mundialmente famosos. Nossa mensagem para qualquer membro de cartel nos EUA é clara: nós vamos encontrá-lo e você vai encarar as consequências. Os dias de violência desenfreada dos cartéis acabaram", declarou Tricia McLaughlin, secretária-assistente do DHS.

Quem é Julio César Chávez Jr?

Como o nome entrega, Julio César Chávez Jr é filho do lendário boxeador mexicano Julio César Chávez, frequentemente apontado como um dos grandes nomes da história da nobre arte. Nascido em Culiacán, no estado de Sinaloa, no México, no dia 16 de fevereiro de 1986, 'El hijo de la leyenda' (O filho da lenda) seguiu os passos do pai e, ainda que em menor escala, também obteve sucesso na sua carreira como pugilista.

Entre 2011 e 2012, por exemplo, Chávez Jr ostentou o título mundial peso-médio (72,6 kg) do Conselho Mundial de Boxe (WBC). Porém, depois de perder o cinturão, ao ser superado por Sergio Martinez, sofrendo sua primeira derrota como profissional, o pugilista mexicano viu sua carreira sofrer um baque. Além de protagonizar algumas polêmicas fora dos ringues, o veterano também passou a acumular resultados negativos, como os reveses para o youtuber Jake Paul, no último sábado, e para o brasileiro Anderson Silva, ex-campeão do UFC, em 2021.

On July 2, ICE arrested Mexican boxer and criminal illegal alien Julio Cesar Chavez Jr.

He is now being processed for expedited removal from the United States. This Sinaloa Cartel affiliate has an active arrest warrant in Mexico for his involvement in organized crime and... pic.twitter.com/c4QeRVpCEr

- Homeland Security (@DHSgov) July 3, 2025

Siga nossas redes sociais e fique ligado nas notícias do mundo da luta: X, Instagram, Facebook, Youtube e TikTok