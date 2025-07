Estêvão mira 1º gol no Mundial para imitar futuro colega de Chelsea

Do UOL, em São Paulo

Estêvão ainda persegue seu primeiro gol na Copa do Mundo de Clubes, e chance de fazer a comemoração em modo "gelado" em frente ao "dono" do gesto — e futuro companheiro de time — Cole Palmer, do Chelsea.

O que aconteceu

Estêvão foi titular em todos os jogos do Palmeiras no Mundial, mas ainda não teve atuação de gala. Até o momento, a participação do camisa 41 na competição internacional é discreta e sem gols ou assistências.

A expectativa, porém, é de que o atacante consiga encantar uma vez mais pelo Alviverde, e pode ser justamente contra o futuro clube.

Além do primeiro gol na competição, Estêvão pode fazer o "gelado" em frente ao "parça" Palmer. O atacante alviverde já admitiu que a comemoração foi inspirada justamente no astro do Chelsea. Os dois já até interagiram nas redes sociais.

Cole Palmer, do Chelsea, republica foto de Estêvão comemorando gol pelo Palmeiras Imagem: Reprodução/Instagram

A comemoração dele [Cole Palmer] era tendência, muito popular. Conversamos nas redes sociais, marquei-o no Instagram, ele me chamou de estrela, eu disse que ele também é uma estrela. Ele disse que faremos muitas coisas boas juntos pelo Chelsea. Estêvão, ao The Guardian

Palmer, inclusive, já se mostrou ansioso para atuar ao lado do brasileiro: "Eu vi ele fazer a comemoração e repostei. Falei com ele algumas vezes, é legal. Nós estamos ansiosos para vê-lo no Chelsea", afirmou à ESPN.

Cartão de visitas ou climão?

Para adiar sua despedida do Palmeiras, Estêvão terá que eliminar o futuro clube. Comprado pelos Blues em junho de 2024 por 45 milhões de euros fixos (R$ 262 milhões na época) e mais 16,5 milhões de euros (R$ 96 milhões na época) em metas, ele se apresenta após o Mundial.

O jogador já admitiu que está com a cabeça "dividida" entre Palmeiras e Chelsea. Após o empate com o Inter Miami — que garantiu o Alviverde nas oitavas de final da Copa de Clubes, o jovem afirmou que a situação é difícil.

É muito difícil. É um sonho que eu vou realizar, mas sabendo que eu tenho que focar aqui, tenho que trabalhar, não é fácil. Quanto mais perto vai chegando, mais a ansiedade vai batendo, estou tentando focar o máximo aqui, deixar tudo o que eu preciso aqui, sair bem, pela porta da frente, sabendo que eu dei meu máximo pelo Palmeiras Estêvão

O Palmeiras, por outro lado, vive um clima de "revanche" pelo vice no Mundial de 2021. A equipe inglesa derrotou o Alviverde na final do Mundial de Clubes de 2021 — realizado em 2022 — por 2 a 1, na prorrogação. Na época, Estêvão ainda estava no sub-20.

Palmeiras e Chelsea se enfrentam na sexta-feira, às 22h (de Brasília), pelas quartas de final. A partida será no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA). O vencedor terá pela frente Fluminense ou Al-Hilal, que jogam no mesmo dia, às 16h (de Brasília).