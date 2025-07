Estádio do Corinthians presta homenagem a Diogo Jota e irmão

A Neo Química Arena, estádio do Corinthians, prestou uma homenagem aos irmãos Diogo Jota, ex-atacante do Liverpool e da seleção portuguesa, e André Silva, que atuava pelo Penafiel, de Portugal. Os portugueses faleceram nesta quinta-feira, em um acidente de trânsito.

A conta oficial da arena no X (antigo Twitter) postou registros do tributo. No período da tarde, os telões do estádio exibiram uma imagem dos irmãos.

O perfil ainda escreveu na publicação: "Desejamos energias positivas para a família e amigos neste momento de luto".

A Neo Química Arena presta homenagens para Diogo Jota, do Liverpool (ING), e André Silva, do Penafiel (POR), envolvidos em um acidente de carro fatal no início desta quinta-feira. Desejamos energias positivas para a família e amigos neste momento de luto. pic.twitter.com/3SFhu43fE6 ? Neo Química Arena (@NeoQuimicaArena) July 3, 2025

O acidente fatal aconteceu no município de Zamora, na Espanha, por volta das 00h30 no horário local. O carro em que estava Diogo Jota e o irmão André saiu da estrada após furar o pneu e, logo em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois jogadores já estavam sem vida.

Diogo Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal. O jogador, de 28 anos de idade, havia acabado de conquistar os títulos da Premier League e da Liga das Nações. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem tinha se casado no último dia 22 de junho.

André Silva também era jogador. Ele atuava pelo Penafiel, equipe da segunda divisão de Portugal.