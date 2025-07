Em recuperação, Guilherme Arana faz exercício com bola em treino do Atlético-MG

Nesta quinta-feira, o Atlético-MG deu sequência à preparação para o restante da temporada, na Cidade do Galo. A atividade ficou marcada pelo trabalho com bola do lateral esquerdo Guilherme Arana, que se recupera de uma lesão.

A última vez que Arana entrou em campo foi no dia 18 de maio, no clássico contra o Cruzeiro, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Mineirão. O lateral esquerdo começou entre os titulares, mas precisou ser substituído aos 18 minutos do primeiro tempo, com dores na coxa direita.

A partida terminou empatada em 0 a 0.

Dois dias depois, o Atlético-MG anunciou que realizou exames de imagem no jogador e diagnosticaram uma lesão muscular na região posterior da coxa direita. Guilherme Arana desfalcou o Galo nos últimos cinco jogos da equipes antes da pausa para o Mundial de Clubes.

Pela primeira vez desde a lesão, o lateral esquerdo treinou com bola, em uma atividade separada do restante do elenco, nesta quinta-feira.

Por outro lado, o atacante Tomás Cuello, que também se recupera de uma lesão na coxa direita, realizou atividades na parte interna. Cadu (joelho direito) e Caio Maia (joelho direito) seguem em recuperação e ficaram na academia e fisioterapia do clube.

O restante do elenco participou de um treinamento técnico e tático no gramado. Os jogadores voltam a treinar nesta sexta-feira, às 10 horas (de Brasília), e no sábado realizam um jogo-treino contra a equipe do Betim, às 10 horas, na Cidade do Galo.

O Atlético-MG volta a campo no dia 12 de julho, sábado, às 21 horas, quando visita o Bahia pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Fonte Nova. O Galo ocupa a 7ª posição, com 20 pontos. O Tricolor Baiano é o 5º colocado, com 21 pontos somados.