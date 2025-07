Em casa, Atlético-GO vence CRB de virada pela Série B

Nesta quinta-feira, o Atlético-GO venceu o CRB por 2 a 1, de virada, pela 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, em jogo disputado no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO). Matheus Albino (contra) e Thiaguinho marcaram para os mandantes, enquanto Willian Maranhão fez o gol dos visitantes.

Com o triunfo, o Atlético-GO chegou aos 21 pontos e alcançou a oitava posição da Série B. Por sua vez, o CRB permanece em sexto lugar, também com 21.

O Atlético-GO volta a campo no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), quando visita o Paysandu, pela 16ª rodada da Série B. Já o CRB recebe o Coritiba na próxima quinta-feira, às 21h35, também pela Segunda Divisão.

O jogo

A partida começou movimentada no Antônio Accioly. O CRB saiu na frente aos cinco minutos do primeiro tempo. Em contra-ataque, Weverton cruzou para Thiaguinho, que dominou e bateu para abrir o placar. Oito minutos depois, o Atlético-GO igualou o marcador: Marcelinho chutou da entrada da área, a bola bateu na trave, nas costas do goleiro Matheus Albino e entrou.

O restante da etapa inicial seguiu movimentado, com os dois times criando chances. Aos 32 minutos, o Atlético-GO quase virou o placar: Marcelinho cruzou para Caio Dantas, que cabeceou na trave. Sete minutos depois, o CRB também teve grande oportunidade. Gegê cobrou falta e exigiu grande defesa de Paulo Vítor.

A segunda etapa começou em ritmo mais lento, mas o Atlético-GO conseguiu chegar ao segundo gol. Aos 15 minutos, Willian Maranhão roubou a bola de Henri e bateu na saída do goleiro para virar o jogo. O CRB partiu para o ataque em busca do empate, mas não teve sucesso no restante da partida.