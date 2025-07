Efeito Neymar: Santos lidera crescimento de inscrições em redes sociais

A última edição do IBOPE Repucom destacou o crescimento dos clubes brasileiros nas redes sociais neste primeiro semestre de 2025. Com 19,8 milhões de novas inscrições no período, volume 77% acima da média da última década, as equipes nacionais registraram o melhor desempenho semestral nas redes sociais. O Santos se destaca com 52% das novas inscrições no primeiro semestre de 2025.

No acumulado de janeiro a junho, os cinco clubes com maior saldo de novas inscrições foram: Santos (10,4 milhões de inscrições), Flamengo (2,3 milhões), Corinthians (2,2 milhões), Palmeiras (900 mil) e Cruzeiro (387 mil). Juntos, foram responsáveis por mais de 16,1 milhões das novas inscrições, ou 81% do total (19,8 milhões) entre os 50 clubes no período. As quase 20 milhões de inscrições representam o maior resultado para um semestre desde 2016.

Destaques do primeiro semestre de 2025

Nos primeiros meses de 2025, o Santos realizou um feito inédito entre os clubes brasileiros ao conquistar 10,4 milhões de novas inscrições em um semestre. O número representa 52% do total dos 50 clubes no período e 74% de crescimento em sua base digital apenas no último semestre. Com esse crescimento, o clube da Vila ultrapassou o Palmeiras e o São Paulo no ranking de seguidores e agora faz parte das três equipes brasileiras com maior alcance digital.

O Flamengo encerrou o primeiro semestre de 2025 com o segundo melhor desempenho, conquistando 2,3 milhões de novos inscritos em suas redes sociais. Vale destacar que a vantagem do Rubro-Negro sobre o terceiro colocado, Corinthians, foi de apenas 103 mil. Portanto, a posição do clube foi viabilizada pelo resultado obtido em junho, mês em que disputou o Mundial de Clubes da FIFA e somou 838 mil novas inscrições.

O Corinthians figurou na terceira colocação ao acumular 2,2 milhões de novos inscritos durante o período. Até o final de maio, o clube apresentava a segunda melhor performance no ganho de novas inscrições entre os 50 clubes. No entanto, foi ultrapassado em junho pela repercussão do Flamengo no Mundial de Clubes.

O Palmeiras garantiu a quarta posição no semestre, com cerca de 900 mil novas inscrições. Desse total, 48% foram conquistadas no último mês, impulsionadas pelo desempenho do "Verdão" no Mundial de Clubes da FIFA.

O Cruzeiro fechou o TOP 5 no primeiro semestre, ao contabilizar 387 mil novas adesões em suas redes sociais. Os maiores resultados do clube foram registrados em janeiro, com 187 mil novas inscrições, mês em que o Gabigol passou a integrar o elenco do clube. E, em maio, estimulado pela vice-liderança do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro.