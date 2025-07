Diogo Jota teve ano com mais títulos na carreira e casou há 11 dias

O atacante português Diogo Jota, que morreu hoje aos 28 anos, tinha acabado de ser campeão pela seleção portuguesa e estava casado há apenas 11 dias. Jota e o irmão André, de 26 anos, sofreram um acidente na Espanha.

Quem era Diogo Jota

Jota estava no Liverpool desde 2020, e levantou o Campeonato Inglês pela primeira vez em abril deste ano. O jogador também conquistou duas Copas das Liga Inglesa pelos Reds, em 2024 e 2022.

Além disso, ele foi bicampeão da Liga das Nações pela seleção portuguesa há cerca de um mês. Portugal venceu a Espanha nos pênaltis para ficar com a taça deste ano. O outro título veio em 2019.

Diogo Jota teve sua temporada com mais títulos, dois, repetindo 2022, quando levantou a Copa da Inglaterra e a da Liga Inglesa, ambas pelos Reds.

O bom desempenho pelo Liverpool chamou a atenção do Arsenal. Segundo o Football Insider, os Gunners fariam uma proposta pelo português no meio do ano. A ideia é contar com a estrela de Portugal já para a próxima temporada.

O jogador havia se casado no dia 22 de junho com Rute Cardoso. O casal tinha três filhos, de 4 anos, 2 anos e sete meses.

Trajetória até o Liverpool

Revelado pelas categorias de base do Paços de Ferreira, Diogo José Teixeira da Silva, conhecido como Diogo Jota, chegou ao Porto na temporada 2016/17, emprestado pelo Atlético de Madrid, onde jamais chegou a jogar partidas oficiais.

Depois de uma boa temporada no gigante português, o ponta foi para o Wolverhampton, da Inglaterra. O bom desempenho nos Wolfes despertou o interesse do técnico Jurgen Klopp, que o levou para o Liverpool na temporada 2020/21.

Números e títulos de Diogo Jota

Jogos na carreira: 398

Jogos pela seleção: 49

Gols na carreira: 136

Gols pela seleção: 14

Títulos