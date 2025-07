Diogo Jota: o que se sabe sobre acidente que matou atacante do Liverpool

O atacante Diogo Jota, de 28 anos, do Liverpool, morreu na madrugada de hoje. O português sofreu um acidente de carro na província de Zambora, na Espanha. O seu irmão André, de 26 anos, que atuava pelo Penafiel, também estava no veículo e morreu.

O que se sabe sobre o acidente

Os jogadores planejavam ir à cidade de Santander, na Espanha. De lá, eles pegariam um barco para Portsmouth, na Inglaterra. Jota ia iniciar a preparação para a temporada pelo Liverpool, clube que defendia desde 2020.

Segunda as autoridades, um dos pneus da Lamborghini do jogador teria furado durante uma ultrapassagem. O veículo de Jota perdeu o controle na sequência e saiu da pista.

Carro pegou fogo após colisão. O serviço de resgate foi acionado por testemunhas, mas já encontrou os dois jogadores sem vida na chegada ao local do acidente.

Corpos precisarão passar por testes de DNA para identificação formal. As identidades foram confirmadas a partir do registro do carro e de documentos encontrados no automóvel.

Médico desaconselhou viagem de avião. Diogo Jota tinha passado por uma cirurgia no pulmão e foi aconselhado a não viajar de avião à Inglaterra, informou o colunista Bruno Andrade, direto de Portugal, no UOL News Esporte.

Dos jóvenes fallecen en un accidente en la A-52 (Palacios de Sanabria).

Interviene el Parque de Bomberos de Rionegro del Puente (Zona Norte del Consorcio de la @DiputacionZA)

El vehículo se incendió y las llamas se propagaron a la vegetación.

Tenían 28 y 26 años. DEP. pic.twitter.com/tqEhIS6iiY -- Diputación Provincial de Zamora (@DiputacionZA) July 3, 2025

Diogo Jota casou-se no dia 22 de junho com Rute Cardoso. O casal tem três filhos, de 4 anos, 2 anos e sete meses.

Jota estava no Liverpool desde 2020, e levantou o Campeonato Inglês pela primeira vez em abril deste ano. O jogador também conquistou duas Copas das Liga Inglesa pelos Reds, em 2024 e 2022.

Além disso, ele foi bicampeão da Liga das Nações pela seleção portuguesa há cerca de um mês. Portugal venceu a Espanha nos pênaltis para ficar com a taça deste ano. O outro título veio em 2019.

André Silva fez as categorias de base no Porto. Assim como Diogo Jota, ele começou a jogar no time da própria cidade, o Gondomar, em 2008. Em 2010, ele se transferiu para o clube portista, que defendeu, entre alguns empréstimos, até 2017.

Como profissional, Silva defendeu apenas dois clubes. Ele estreou pelo Gondomar SC, da quarta divisão nacional, em 2021; em 2023, transferiu-se para o Penafiel.