Diogo Jota e seu irmão serão homenageados nas quartas de final do Mundial

Nesta quinta-feira, após a tragédia que resultou na morte do atacante Diogo Jota e de seu irmão, André Silva, a Fifa anunciou que ambos serão homenageados em todos os confrontos válidos pelas quartas de final do Mundial de Clubes.

"As trágicas mortes do jogador do Liverpool FC e da seleção portuguesa Diogo Jota e de seu irmão André Silva, jogador do FC Penafiel, serão marcadas por um minuto de silêncio antes do início de todas as quatro partidas das quartas de final do próximo Mundial de Clubes da Fifa 2025. Os times também poderão usar braçadeiras pretas em homenagem a Diogo e André", comunicou a entidade.

Jota era atacante do Liverpool e da seleção de Portugal. O jogador, que tinha 28 anos de idade, tinha acabado de conquistar a Premier League e a Liga das Nações. Ele deixa três filhos e a esposa, com quem tinha se casado no último dia 22 de junho.

O ocorrido se deu após um acidente de carro em Zamora, na Espanha, às 00h30 do horário local. O carro em que estava Diogo Jota e o irmão André saiu da estrada após furar o pneu e, logo em seguida, pegou fogo. Quando a Guarda Civil Espanhola chegou ao local, os dois jogadores já estavam sem vida.

A carreira de Diogo Jota

Diogo Jota estreou profissionalmente pelo Paços de Ferreira, na temporada 2014/15. Em 2016, chegou ao Porto e fez uma temporada incrível com 38 jogos, nove gols e quatro assistências.

Um ano depois, rumou à Premier League para defender o Wolverhampton. O atacante se tornou a principal referência da equipe e, após três temporadas, defendeu o clube 131 jogos, com 44 gols marcados.

Por fim, em 2020, Diogo Jota se transferiu ao Liverpool, clube que defendeu até sua morte nesta quinta. Nos cinco anos em Anfield, o português foi peça muito importante para a conquista de vários títulos, como a Premier League e a Copa da Inglaterra. Ao todo, foram 182 jogos pelos Reds, com 65 gols marcados.

Na seleção de Portugal, Diogo Jota tem 49 jogos e foi campeão de duas edições da Liga das Nações (temporadas 2018/19 e 2024/25).