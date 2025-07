Diego Brandão engata sequência de nocautes e mira retorno ao UFC

Fora do UFC desde 2016, Diego Brandão parece cada vez mais próximo de concretizar seu retorno à principal organização de MMA do mundo. O brasileiro venceu novamente de forma impressionante ao nocautear o prospecto Canaan Kawaihae com um chute rodado, defendendo seu cinturão do evento Tuff-N-Uff, em Las Vegas (EUA).

O triunfo representa a segunda vitória consecutiva de Brandão desde que passou a seguir uma orientação dada diretamente por Sean Shelby, matchmaker do UFC - conforme relatado em entrevista ao portal 'MMA Fighting'. Antes dessa guinada, o atleta acumulava compromissos por eventos na Rússia e em outros países do Leste Europeu, muitas vezes atuando fora da sua categoria original.

"Deixei o dinheiro da Rússia porque fui até Las Vegas e perguntei ao Sean Shelby o que faltava para eu voltar . 'Diego, sai da Rússia e luta na tua categoria. Nocauteia três caras e me liga.' 'P*rra, por que não me falou isso antes?' Primeira luta, matei o cara. Segunda, boom, acabou. O homem falou três lutas? Bora. Estou focado nessa terceira luta porque Sean Shelby é um homem de palavra. Ele disse isso, então vai cumprir", contou.

Aos 38 anos, o campeão da 14ª edição do The Ultimate Fighter garante estar mais maduro e com uma postura diferente, tanto como atleta quanto como pessoa. Seu objetivo está definido: conquistar o terceiro nocaute seguido e, assim, recuperar seu espaço na elite do esporte.

"Acho que o UFC vai ligar. Vamos falar com eles amanhã e ver o que acharam . Sean Shelby estava lá, mas as pessoas não deixavam ele em paz, tinha muita gente em cima dele, então ele saiu antes do co-main event", disse.

Caso o retorno não venha...

Caso a tão esperada chamada da organização demore um pouco mais, Brandão já planeja uma nova defesa do cinturão do Tuff-N-Uff, prevista para novembro. O adversário pode ser Kai Kamaka III, ex-lutador do UFC, Bellator e PFL. Independentemente do próximo passo, o brasileiro demonstra estar em boa forma física, mentalmente focado e determinado a mostrar que ainda pode competir em alto nível.

