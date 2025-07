Deivid Washington não deslancha em retorno e vira 12º jogador do Santos

De volta ao Brasil após passar dois anos na Inglaterra, Deivid Washington ainda busca se encaixar no Santos. O atacante chegou com boas expectativas, mas ainda não conseguiu corresponder.

Anunciado no dia 20 de fevereiro, o Menino da Vila reestreou apenas no dia 9 de março, já que estava defendendo a Seleção Brasileira no Sul-Americano sub-20. Desde então, são 14 partidas e um gol.

Deivid Washington funcionou como uma espécie de 12º jogador neste primeiro semestre. Foram 11 partidas saindo do banco de reservas. Na maioria, o titular foi Tiquinho Soares. Assim, o garoto começou apenas três compromissos.

O único gol do atacante foi anotado na derrota de 2 a 1 para o Red Bull Bragantino, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 27 de abril. Na época, torcedores do Santos chegaram a pedir a titularidade do jovem. A comissão técnica de Cleber Xavier até fez o teste, mas não deu sequência.

Agora, Deivid Washington mira ter mais chances no segundo semestre do ano.

O próximo compromisso do Santos está marcado para o dia 13 de julho, contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Peixe está na 15ª colocação do torneio, com 11 pontos, assim como o Internacional, primeiro time dentro da zona do rebaixamento.