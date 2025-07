De virada, Atlético-GO se reabilita na Série B e impõe 3ª derrota seguida do CRB

O Atlético-GO se reabilitou em grande estilo da derrota no clássico contra o Vila Nova e deu uma boa resposta ao torcedor. Abrindo a 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o time goiano superou o CRB por 2 a 1, de virada, em jogo isolado nesta quinta-feira, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Foi a terceira derrota seguida dos alagoanos, que perderam a chance de retornar ao grupo de acesso.

Com gols de Marcelinho e Willian Maranhão, o Atlético-GO chegou a 21 pontos, subindo quatro posições e aparecendo momentaneamente na primeira página da tabela. Já o CRB segue estacionado em sexto lugar, também com 21 pontos, e pode ver a distância para o G4 aumentar ao fim da rodada. Thiaguinho marcou o gol do time alagoano.

O duelo começou animado. Em contra-ataque, na sua primeira chance, o CRB abriu o marcador. Weverton avançou e cruzou para Thiaguinho, que dominou e mandou para as redes, com cinco minutos. O drama do Atlético-GO durou pouco. Quando a torcida já iniciava uma vaia, Marcelinho bateu forte, rasteiro, e deixou tudo igual, aos 13.

O jogo seguiu animado, com as duas equipes bem ofensivas e criando chances. Por pouco, Caio Dantas não virou para o time goiano, mas sua cabeçada explodiu no travessão. Já na reta final, Gegê cobrou falta com estilo, no ângulo, e Paulo Vitor voou para fazer grande defesa e evitar o gol alagoano.

Na segunda etapa, o CRB voltou com mais posse, porém viu o Atlético-GO subir as linhas e complicar sua saída de bola. Forçando o erro, Willian Maranhão se antecipou a Kallyel, roubou a bola e bateu na saída do goleiro para virar a partida, aos 15. O CRB até tentou uma resposta imediata, com Higor Meritão, mas teve seu chute desviado.

Depois, o atacante chutou firme dentro da área e Paulo Vitor, à queima roupa, fez excelente defesa. O Atlético-GO cumpriu bem sua estratégia de priorizar a posse de bola. Ditando o ritmo, administrou bem o resultado e soube sofrer com a pressão alagoana. E só não ampliou o marcador, pois Henri tirou o gol de Sandro Lima em cima da linha.

O Atlético-GO volta a campo no próximo sábado, quando visita o Paysandu, às 18h30, na Curuzu, em Belém. Já o CRB atua na quinta-feira (dia 10), quando abre novamente a rodada diante do Coritiba, às 21h35, no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO 2 X 1 CRB

ATLÉTICO-GO - Paulo Vitor; Ruan, Matheus Felipe, Alix Vinícius e Guilherme Romão (Heron); Willian Maranhão (Castro), Luizão e Robert Santos (Kauan); Federico Martínez, Caio Dantas (Sandro Lima) e Marcelinho (Alejo Cruz). Técnico: Fábio Mathias.

CRB - Matheus Albino; Weverton, Henri, Segovia e Matheus Ribeiro (Léo Campos); Higor Meritão, Lucas Kallyel (Giovanni) e Gegê (Crystopher); Dadá Belmonte (Rafinha), Breno Herculano e Thiaguinho (Mikael). Técnico: Eduardo Barroca.

GOLS - Thiaguinho, aos cinco minutos, Marcelinho, aos 13 minutos do primeiro tempo. Willian Maranhão, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Matheus Felipe, Alejo Cruz e Castro (Atlético-GO); Giovanni (CRB).

ÁRBITRO - Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

RENDA - R$ 18.915,00.

PÚBLICO - 2.469 torcedores.

LOCAL - Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).