Cruzeiro perde para Defensa y Justicia em torneio amistoso no ES

O Cruzeiro perdeu do Defensa y Justicia por 1 a 0, nesta quinta-feira, pela Vitória Cup, torneio amistoso realizado no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Abiel Osorio marcou o único gol da partida.

A Raposa volta aos gramados neste sábado, novamente pela Vitória Cup. O time enfrenta o Banfield, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Kleber Andrade.

A Vitória Cup reúne Cruzeiro, Defensa y Justicia, Banfield e Desportiva Ferroviária e cada partida rende um troféu simbólico. Para a Raposa, os confrontos são úteis para manter a equipe afinada até o retorno do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil.

Cruzeiro x Defensa y Justicia

O gol do Defensa y Justicia saiu aos 19 minutos do segundo tempo. Cannavó recebeu pela direita do ataque e cruzou na área para Abiel Osorio, que subiu sozinho e cabeceou para o fundo das redes.