Crespo começa dar cara ao São Paulo, e 'reforços' ficam mais perto de volta

Do UOL, no Rio de Janeiro

Em início de trabalho no São Paulo, o técnico Hernán Crespo aproveita a pausa no Campeonato Brasileiro para começar a dar uma cara ao time. O treinador, inclusive, vive a expectativa de contar com os reforços de Lucas e Ferreirinha no retorno do calendário.

O que aconteceu

Os atacantes Lucas e Ferreirinha deram prosseguimento ao cronograma de recuperação e foram para o gramado. Ferreirinha teve uma lesão na fáscia plantar do pé esquerdo, enquanto Lucas teve um problema no joelho direito.

Crespo, que retornou ao clube recentemente, busca avaliar o elenco. O treinador analisa variações táticas na equipe que herdou de Zubeldia, e já indicou um olhar para a utilização de três zagueiros.

O comandante tricolor já está de olho no Flamengo, pelo Brasileiro, primeiro compromisso dele. Dentre os trabalhos feitos com o grupo, Crespo ressaltou a movimentação em espaço reduzido, com a ideia de colocar em prática o tipo de marcação que o Rubro-Negro tem apresentado.

Crespo retornou com a missão de afastar a crise do Morumbis. A equipe está na 14ª colocação, e tem temporada irregular até aqui. A queda de Zubeldia aconteceu após derrota para o Vasco, em casa, em jogo no último dia 12.

O próprio treinador, na apresentação, indicou um foco no Brasileiro. "A urgência é o Brasileirão. É competir e ganhar pontos para ficar tranquilo. Depois, as Copas são mata-mata e tudo pode acontecer. É algo que existe e vemos na realidade. Agora, sonho? Vim aqui ganhar. Quero ganhar. Se vamos poder? Vamos ver. Começamos por competir bem, ganhar jogos e construir uma oportunidade para poder ganhar. Mas hoje a realidade é ir jogo a jogo, com calma".

O argentino não quis definir um estilo de jogo, mas já demonstrou entender a necessidade no atual momento do ano. "Há que ser pragmático e não jogar bonito? Não sei. Jogar de forma pragmática garante pontos e jogar bonito não? Não estou de acordo. Queremos jogar bem e isso significa que os jogadores entendam a necessidade do jogo. O que temos de fazer para ser melhor que o adversário. E entender que às vezes o adversário vai ser melhor que nós e temos que aceitar".

Alguns nomes que não vinham sendo utilizados buscam mais chances após a mudança na comissão técnica. Um exemplo é o lateral-esquerdo Wendell, que espera ter uma sequência maior.