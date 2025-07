Corpos de Diogo Jota e irmão ficaram 'irreconhecíveis', dizem autoridades

As autoridades espanholas que atuaram no acidente que vitimou o atacante Diogo Jota e seu irmão, André Silva, indicaram que os corpos dos atletas ficaram irreconhecíveis após o acidente.

O que aconteceu

Corpos precisarão passar por testes de DNA para identificação formal. As identidades foram confirmadas a partir do registro do carro e de documentos encontrados no automóvel.

Veículo pegou fogo e ficou completamente destruído. As investigações preliminares da Guarda Civil Espanhola apontam que um dos pneus furou enquanto eles tentavam fazer uma ultrapassagem.

Diogo e André viajavam da Espanha para a Inglaterra. O atacante do Liverpool havia passado por cirurgia recente no pulmão e tinha sido orientado a não viajar de avião, por isso fazia o trajeto de carro.