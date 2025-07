Coritiba x Volta Redonda: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Série B

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro segue nesta sexta-feira. O Coritiba terá pela frente o Volta Redonda, às 19 horas (de Brasília), no Couto Pereira.

Onde assistir

A partida vai ter transmissão pela ESPN e pelo Disney+.

Amanhã, às 19h, vamos enfrentar o Volta Redonda em casa. Já garantiu seu lugar? Faça check-in e vem pro Couto! ? Gabriel Thá | Coritiba pic.twitter.com/kVpIXstRpz ? Coritiba (@Coritiba) July 3, 2025

Como as equipes chegam?

Os donos da casa estão embalados na competição. O Coritiba está com 27 pontos e vem de uma sequência de sete jogos sem derrotas. Uma vitória vai fazer o Coritiba dormir na liderança da Série B.

Do outro lado, o Volta Redonda ocupa a 17ª posição, dentro da zona de rebaixamento, com 14 pontos. Os cariocas precisam de uma vitória para deixarem o Z4.

Prováveis escalações

Coritiba: Pedro Morisco; Zeca, Maicon, Jacy e Benjamín Melo; Fabrício Machado, Sebastián Gómez e Ronier; Josué, Castilho e Dellatorre



Técnico: Mozart

Volta Redonda: Drosny; Silva, Barra, Bahia e Sanchez; Pierre, Luiz e Victor Lopes; Raí, MV e Ítalo



Técnico: Rogério Corrêa

Arbitragem

Alisson Sidnei Furtado é o árbitro da partida, com Fabio Pereira e Cipriano da Silva Sousa como assistentes. José Claudio Rocha Filho fica no comando do VAR.