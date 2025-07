Corinthians terá mês agitado com volta aos jogos, clássico e Derby decisivo

O início do mês é de calmaria, mas julho promete fortes emoções à torcida do Corinthians. A equipe comandada por Dorival Júnior disputará seis partidas, dentre elas, um clássico e um Derby decisivo pela Copa do Brasil.

O Timão está em trabalhos de intertemporada, mas retorna à rotina de jogos no dia 13 de julho. Nesta data, a equipe alvinegra irá enfrentar o Red Bull Bragantino, na Neo Química Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão. O embate está marcado para as 19h (de Brasília).

Na sequência, o time do Parque São Jorge pega o Ceará, fora de casa, e o São Paulo, no Morumbis. O Majestoso será disputado no dia 19 (sábado), às 21h.

O Corinthians terá outros dois duros confrontos antes de enfrentar o Palmeiras. A equipe receberá o Cruzeiro, dia 16 de julho, e visita o Botafogo no dia 26. Os cariocas estão no oitavo lugar da tabela, enquanto os mineiros, embalados, ocupam a vice-liderança.

No dia 30, o Timão fecha o mês com o Derby válido pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. A partida será na Neo Química Arena, às 21h30.

O Coringão está de volta, Fiel! ???? Confira o calendário dos nossos jogos de julho. ??#VaiCorinthians pic.twitter.com/jBgwVJdIq0 ? Corinthians (@Corinthians) July 1, 2025

O Corinthians ainda tem pouco menos de duas semanas antes de voltar aos jogos. A diretoria interina, presidida por Osmar Stabile, trabalha para reforçar o elenco de Dorival antes da retomada do Campeonato Brasileiro.

Um dos alvos é o atacante Biel, ex-Bahia, que atualmente defende o Sporting. Em contrapartida, o clube se desfaz de alguns atletas fora dos planos para abrir espaço na folha salarial. Alex Santana e Igor Coronado já saíram. O próximo pode ser Diego Palacios, que recebeu uma oferta de um time dos Estados Unidos.

Vindo de um frustrante empate sem gols com o Vitória, o Corinthians ainda não engrenou sob comando de Dorival e aparece no décimo lugar da Série A, com 16 pontos.

Veja abaixo o calendário do Corinthians em julho: