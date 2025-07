Corinthians procura autoridades para tentar reverter punição às organizadas

O Corinthians busca diálogo com as autoridades para reduzir a punição das torcidas organizadas do Corinthians, que vai até dezembro de 2025. O clube também estuda formas para tornar mais tranquilas as viagens das caravanas de torcedores pelo Brasil.

Corinthians 'intercede' por organizadas

Em abril deste ano, a Federação Paulista de Futebol (FPF) cumpriu a determinação do MPSP e proibiu as organizadas do Timão de usarem faixas, instrumentos e uniformes. A punição é válida para todos os estádios do Estado de São Paulo.

Desde então, o grupo de torcidas uniformizadas vem tentando reverter o quadro, por meio de seus advogados, mas ainda sem sucesso.

Vendo a situação, o departamento jurídico do Corinthians se dispôs a tentar diálogo com as autoridades. No início da semana que vem, o Timão fará contato com o Ministério Público.

A primeira conversa do Corinthians foi com o vice-presidente da FPF, Mauro Silva, na última terça-feira. A sinalização da entidade foi positiva para a agenda, contanto que os órgãos do Governo de São Paulo concedam essa redução da pena.

A iniciativa é manter contato com esses órgãos no sentido de tentar viabilizar uma diminuição dessa punição, inclusive em termos de ajustamento de condutas, onde a torcida se compromete a não desenvolver mais o comportamento que gerou essa punição.

Leonardo Pantaleão, superintendente jurídico do Corinthians, ao UOL

Cuidados com a torcida fora de SP

Neste contexto, o Corinthians também adotou uma nova postura para cuidar da sua torcida em jogos fora de São Paulo. A intenção é evitar os problemas já vividos em outras partidas, como atrasos na entrada e conflitos com forças de segurança.

Por exemplo, para o jogo contra o Fortaleza, no dia 3 de agosto, o clube já está em contato com o Ministério Público do Ceará para agendar uma visita presencial. A ação visa definir previamente os melhores trajetos, horários de chegada e procedimentos de acesso aos estádios.

A partir de agora, o que o Corinthians está tentando fazer é antecipar o contato com as autoridades locais. Queremos entender qual é a melhor forma da torcida do Corinthians se deslocar, qual é o trajeto que a polícia entende que é mais seguro, o melhor momento para a torcida ingressar no estádio. A ideia é convidar um representante do Ceará para essa reunião, para que possamos juntos alinhar a melhor recepção possível à torcida do Corinthians.

Leonardo Pantaleão

A mesma estratégia será repetida no Rio de Janeiro, na partida contra o Botafogo, no próximo dia 26.