Com reforços e jovens da base, Santos realiza treino técnico de olho na volta do Brasileiro

Na manhã desta quinta-feira, o elenco do Santos realizou mais uma atividade em meio à intertemporada. Com os novos reforços e mais nove jogadores da base santista em campo, o Peixe deu sequência aos trabalhos mirando o retorno do futebol brasileiro.

Sob chuva e frio no CT Rei Pelé, o técnico Cléber Xavier e sua comissão comandaram um treino técnico no gramado. Anunciados na última terça-feira e já devidamente integrados, Willian Arão e Igor Vinícius trabalharam normalmente junto ao restante do elenco.

A participação dos nove atletas da base faz parte do cronograma de integração entre as equipes. Alguns dos atletas já são conhecidos no grupo principal e até chegaram a ser relacionados para jogos oficiais, como o lateral Vinicius Lira, os atacantes Luca Meirelles e Mateus Xavier, e o zagueiro João Alencar.

Os goleiros João Pedro e Rodrigo Falcão são outros que já têm vivências no profissional. O atacante Pedro Padula já vinha participando dos trabalhos desde o início da semana. Enquanto isso, nesta quinta-feira, o atacante Rodrigo Cesar e o meia Pepê Firmino também completaram as atividades.

O Alvinegro Praiano volta a treinar nesta sexta-feira, novamente vez em dois períodos, como fez na segunda e na quarta-feira. O grupo tem realizado trabalhos intensivos desde que retomou as atividades. Cléber Xavier, assim, terá cerca de 15 dias para preparar o time para a volta do Campeonato Brasileiro.

O Santos deve retornar aos gramados no clássico contra o Palmeiras, em casa. Isso, é claro, se o time palmeirense não chegar às fases finais do Mundial de Clubes. Caso isso aconteça, o Peixe volta a campo no próximo dia 16 de julho, às 21h30 (de Brasília), contra o Flamengo, na Vila Belmiro, pela 14ª rodada do Brasileirão.

Cléber Xavier, a princípio, não terá desfalques. O Santos conseguiu zerar o departamento médico e o treinador deve poder contar com todos os atletas. Além disso, existe a expectativa de que Igor Vinicius e Willian Arão possam reforçar a equipe já na retomada da Série A.