Clubes brasileiros lamentam a morte de Diogo Jota; veja as declarações

A morte de Diogo Jota abalou o mundo do futebol nesta quinta-feira. O atacante do Liverpool e seu irmão, o também jogador André Silva, faleceram durante a madrugada após um acidente de carro em Zamora, na Espanha.

Através das redes sociais, alguns clubes brasileiros lamentaram a morte do atacante, que deixou três filhos e a esposa, com quem havia se casado há quase três semanas.

O Corinthians foi um dos primeiros clubes a prestar sua homenagem e desejou os mais sinceros pêsames a família de Diogo Jota e André Silva.

"O Sport Club Corinthians Paulista lamenta o falecimento do atacante português do Liverpool Diogo Jota e de seu irmão André Silva, jogador do Penafiel de Portugal, após um acidente de carro na cidade de Zamora, na Espanha. O Corinthians deseja os mais sinceros sentimentos aos amigos, fãs e familiares", disse o Timão.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians (@corinthians)

Por sua vez, o Santos ressaltou que é um dia muito triste para o futebol. A Portuguesa classificou o episódio como trágico.

"Um dia muito triste para o esporte. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e admiradores dos atletas do Liverpool e do Penafiel", disse o Santos.

"A Portuguesa SAF lamenta profundamente o falecimento de Diogo Joga, atacante da seleção portuguesa e do Liverpool, e de seu irmão André Silva, atleta do Penafiel, mortos em um trágico acidente de carro", publicou a Lusa.

Paul ELLIS / AFP

A Carreira de Diogo Jota

Diogo Jota estreou profissionalmente pelo Paços de Ferreira, na temporada 2014/15. Em 2016, chegou ao Porto e fez uma temporada incrível com 38 jogos, nove gols e quatro assistências.

Um ano depois, rumou à Premier League para defender o Wolverhampton. O atacante se tornou a principal referência da equipe e, após três temporadas, defendeu o clube 131 jogos, com 44 gols marcados.

Por fim, em 2020, Diogo Jota se transferiu ao Liverpool, clube que defendeu até sua morte nesta quinta. Nos cinco anos em Anfield, o português foi peça muito importante para a conquista de vários títulos, como a Premier League e a Copa da Inglaterra. Ao todo, foram 182 jogos pelos Reds, com 65 gols marcados.

Na seleção de Portugal, Diogo Jota tem 49 jogos e foi campeão de duas edições da Liga das Nações.

Sergei GAPON / AFP

Veja mais publicações dos clubes brasileiros sobre a morte de Diogo Jota e André Silva:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Santos Futebol Clube (@santosfc)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Botafogo F.R. (@botafogo)