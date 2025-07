Avaliado em R$ 4 mi e 0 a 100km/h em 3s: como é carro de acidente de Jota

Do UOL, em São Paulo

O atacante Diogo Jota e seu irmão André Silva estavam em uma Lamborghini Huracán em acidente que terminou na morte dos dois atletas, em Zamora, na Espanha. O modelo do carro foi divulgado pelo jornal espanhol As.

Como é o carro

Uma Lamborghini Huracán chega a 325km/h, foi criada em 2014 e tem quatro modelos diferentes: Sterrato, Tecnica, STO e EVO Spyder. O jornal espanhol não especificou em qual dos modelos os jogadores estavam.

O carro vai de zero a 100km/h em apenas 3,2 segundos, de acordo com o site oficial da fabricante italiana. Alguns modelos podem ultrapassar 600 cavalos de potência.

Além disso, ele possui aerodinâmica pensada para otimizar a performance. O design do veículo conta com linhas mais afiadas, que permitem melhor desempenho, especialmente em pistas.

A Lamborghini também conta com elementos de fibra de carbono e materiais leves, para reduzir o peso do carro e, consequentemente, otimizar o desempenho.

A Huracán Sterrato chegou ao Brasil em abril do ano passado, e seu valor ultrapassa os R$ 4 milhões. Este modelo do carro tem motor V10 5.2, 610 cavalos de potência vai de zero a 100km/h em 3,4 segundos.

O carro onde estavam Jota e André Silva ficou completamente destruído. A Lamborghini teve um pneu furado quando ultrapassava outro veículo, perdeu o controle e saiu da pista. O veículo incendiou-se em seguida.