Carrillo oscila, mas consegue se manter entre os titulares do Corinthians

O meio-campista André Carrillo não apresentou a mesma regularidade do ano passado e oscilou no primeiro semestre de 2025. O peruano, no entanto, conseguiu se manter entre os titulares do Corinthians.

Carrillo foi um dos principais destaques da equipe alvinegra na última temporada, sendo inclusive peça fundamental na arrancada que livrou o time do rebaixamento na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele manteve o alto nível durante o Paulistão deste ano e ajudou o clube a conquistar o Paulistão em cima do rival Palmeiras.

O jogador acabou caindo de produção após o início do Brasileirão e, nos últimos jogos do Corinthians, conviveu com altos e baixos.

Entretanto, mesmo diante do rodízio promovido pelo técnico Dorival Júnior, Carrillo não perdeu espaço. Houve somente uma mudança de posicionamento. De um meio-campista, o peruano passou a atuar mais aberto pela direita, função esta que ele já exerceu ao longo de sua carreira.

Muito treino nesta quarta-feira. ? As fotos do treinamento do Timão nesta manhã. ?? No período da tarde, o Corinthians realizará a segunda atividade do dia. ? Rodrigo Coca / Corinthians#VaiCorinthians pic.twitter.com/ZNDt4nvUa1 ? Corinthians (@Corinthians) July 2, 2025

O atleta de 34 anos possui 33 partidas disputadas pelo Timão neste ano, sendo 24 como titular. Ele ainda marcou dois gols e distribuiu duas assistências.

O Corinthians de André Carrillo já retornou aos treinos após o período de férias e tem o próximo compromisso marcado para o dia 13 de julho. A equipe enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A bola rola a partir das 19h (de Brasília) no gramado da Neo Química Arena.